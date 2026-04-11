Между Курицей и Нижней Медведицей «КамАЗ» врезался в Niva, есть пострадавшие

В Курской области «КамАЗ» столкнулся с Нивой, три человека пострадали

В Курской области «КамАЗ» врезался в Niva, при этом два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Глава области уточнил, что ДТП произошло между деревнями Курица и Нижняя Медведица. В аварии выжил 59-летний мужчина, он получил легкие повреждения, врачи помогли ему на месте.

Чиновник выразил соболезнования близким других участников ДТП и предупредил жителей Курской области о необходимости быть внимательными в изменчивую погоду.

Накануне в Заинском районе Татарстана произошло лобовое столкновение иномарок. По предварительной информации, 64-летний водитель за рулем Kia вылетел на встречную полосу и протаранил Toyota.

На размещенных в сети кадрах видно, что первый автомобиль серьезно поврежден: у машины смят кузов, полностью разбит капот, а запчасти разлетелись по проезжей части. В результате аварии 50-летняя пассажирка Toyota получила травмы, несовместимые с жизнью.

