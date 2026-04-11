Успели до Пасхи: Россия вернула всех граждан, захваченных ВСУ в Курской области

Семеро жителей Курской области, удерживаемых на Украине, возвращаются в Россию — параллельно прошел обмен военнопленными между Москвой и Киевом. Среди освобожденных есть пожилые люди, которым уже понадобилась медицинская помощь. Передача проходит через Белоруссию при участии посредников. Как россияне возвращались домой — в материале «Газеты.Ru».

Дорога домой

О грядущем освобождении последних незаконно удерживаемых Киевом курян утром 11 апреля сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Позже она встретила их на белорусской границе, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Регион направил за ними транспорт и врачей для оказания всей необходимой помощи. Среди курян — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому из них — 91 год. Все они из Суджанского района. По приезде в Курск врачи обязательно осмотрят каждого повторно. У нескольких есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая. Все, кто нуждаются в квалифицированной медпомощи, ее обязательно получат», — процитировала его пресс-служба правительства региона.

По словам Хинштейна, сегодня же курян отправят домой. В Курской области их встретят, разместят в ПВР и обеспечат всем необходимым. Родные и близкие с нетерпением ждут их домой.

«Очень ждем! В очередной раз благодарю за всю ту огромную, кропотливую работу Татьяну Николаевну [Москалькову] и ее аппарат, Администрацию президента России, все силовые и профильные структуры, которые буквально каждый день боролись за возвращение курян домой!»

— подчеркнул Александр Хинштейн.

Жителям Курской области, вернувшимся из украинского плена, оказывают медицинскую помощь на территории Белоруссии. Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, помощь понадобилась уже в первые часы после возвращения.

«Из семи человек, которые вернулись, троим больше 80 лет, мужчине 91 год. Конечно, они перенесли непросто эту дорогу», — добавила она.

Обмен пленными

Вернулись из украинского плена и российские военные. В Минобороны уточнили, что в рамках обмена уже возвращены 175 военнослужащих, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ.

Сейчас все освобожденные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После этого они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации. При организации обмена посредническую роль гуманитарного характера выполняли Объединенные Арабские Эмираты.

Еще 9 апреля Татьяна Москалькова сообщила, что переговоры об обмене военнопленными между Россией и Украиной вышли на финальную стадию.

«И очень надеемся, что в преддверии Пасхи пройдет обмен военнопленными», — сказала она.

Ранее, 2 апреля, омбудсмен отмечала, что работа ведется с расчетом на то, чтобы пленные смогли встретить праздник дома .

«Долго и тяжело»

Как написал в Telegram-канале помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский, сотрудники Минобороны, ФСБ и Татьяна Москалькова проделали огромную работу.

«Согласовывали долго и тяжело. <…> Светлый праздник наши встретят на родной земле»,

— отметил он.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной будет продолжаться, даже несмотря на паузу в переговорах. Об этом в середине марта News.ru заявлял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, гуманитарные вопросы не должны зависеть от политической повестки, поскольку речь идет о возвращении военнослужащих.

«Пока переговоры Москвы и Киева на паузе, надо выполнять задачи, которые поставил президент России [Владимир Путин]. Чем больше мы их выполним, тем успешнее будет следующий раунд переговоров. При этом работу по обмену пленными, безусловно, надо продолжать.

Здесь других вариантов нет, потому что каждый наш боец, который попал в тяжелую ситуацию, должен вернуться домой. У Украины уже не так много осталось, кого они могут нам предложить», — высказался Картаполов.

Владимир Зеленский тоже прокомментировал обмен военнопленными. По его словам, «вернуть всех из российского плена для нас принципиально». Он также поблагодарил всех, кто помогает в этом.

В августе 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область и заняли ее часть. Украинские военные захватывали мирных жителей, как заявлял Владимир Зеленский, для «пополнения обменного фонда». По словам Татьяны Москальковой, с 2024 года украинская сторона незаконно удерживала 165 курян, последние вернулись домой 11 апреля 2026-го, накануне Пасхи.