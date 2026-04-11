Овечкин рассказал о дружбе с легендарным канадским хоккеистом

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о дружбе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби, передает RMNB.

«Мы подружились. Мы понимаем, что на площадке идет борьба, но вне льда можем поздравить друг друга с какими-то моментами. Это здорово», — сказал Овечкин.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

