В посольстве назвали дату эвакуации россиян с карантинного судна в Японии

Российское посольство в Японии сообщило, что жители России смогут сойти с круизного лайнера Diamond Princess, который пришвартовался в порту японского города Иокогама, в среду, 19 февраля, сообщает РИА «Новости».

Планируется, что часть россиян, у которых не выявят коронавирус, сразу отправятся на родину.

«Часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину», — добавили посольстве.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. По последним данным, общее число заразившихся на лайнере достигло 542.

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