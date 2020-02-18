В посольстве назвали дату эвакуации россиян с карантинного судна в Японии
Российское посольство в Японии сообщило, что жители России смогут сойти с круизного лайнера Diamond Princess, который пришвартовался в порту японского города Иокогама, в среду, 19 февраля, сообщает РИА «Новости».
Планируется, что часть россиян, у которых не выявят коронавирус, сразу отправятся на родину.
«Часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину», — добавили посольстве.
Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. По последним данным, общее число заразившихся на лайнере достигло 542.
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