На Diamond Princess зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусом
На круизном судне Diamond Princess, пришвартованном в порту японского города Иокогама, зафиксировано новых 88 случаев заражения коронавирусом у пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Таким образом, общее число заразившихся на лайнере достигло 542. В настоящее время уточняется гражданская принадлежность заболевших.
Ранее стало известно, что среди зараженных коронавирусом есть одна россиянка.
Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа.
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