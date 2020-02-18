В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 18 февраля
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В Москве во вторник, 18 февраля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Период предупреждения будет длится до 22 часов 19 февраля, среды.
Во вторник в российской столице ожидается до +6°C, местами пройдет небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +1°C.
В Московской области 18 февраля температура воздуха достигнет +2-7°C. В ночь на 19 февраля похолодает до -2°C.
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