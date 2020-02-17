Житель Омска на спор отрубил голову человеку

В Омске мужчина нанес приятелю несколько ножевых ударов, а потом отрезал голову, доказывая, что ему «не слабо» убить человека, передает РИА «Новости».

По версии следствия, 14 февраля 51-летний мужчина во время распития алкогольных напитков убил своего 60-летнего знакомого. После он попытался расчленить тело, чтобы скрыть преступление. Полицию вызвала случайно зашедшая на кухню сожительница обвиняемого.

«На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему «не слабо» убить человека», — сообщается на сайте Следственного комитета.

Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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