Житель Омска на спор отрубил голову человеку
В Омске мужчина нанес приятелю несколько ножевых ударов, а потом отрезал голову, доказывая, что ему «не слабо» убить человека, передает РИА «Новости».
По версии следствия, 14 февраля 51-летний мужчина во время распития алкогольных напитков убил своего 60-летнего знакомого. После он попытался расчленить тело, чтобы скрыть преступление. Полицию вызвала случайно зашедшая на кухню сожительница обвиняемого.
«На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему «не слабо» убить человека», — сообщается на сайте Следственного комитета.
Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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