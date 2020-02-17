Напавший на прихожан московского храма пояснил мотивы нападения

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Мужчина, который напал на прихожан во время службы в одном из московских храмов рассказал, что не планировал преступление заблаговременно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было. Не выбирал храм, а вошел в тот, рядом с которым находился», — пояснил он.

Злоумышленник рассказал, что приобрел нож, которым атаковал людей, в декабре прошлого года, а перчатки — «нашел на ходу».

Известно также, что он проживает в хостеле на станции метро «Партизанская». А в день инцидента направлялся на работу.

Накануне задержанный употреблял пиво. А также признался, что периодически прибегает к наркотическим веществам, в том числе к марихуане.

На вопрос о вменяемости мужчина отметил, что может в голове у него «что-то есть».

В минувшее воскресенье, 16 февраля, 26-летний житель Липецкой области во время службы в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы забежал в алтарь и ранил ножом двух служителей церкви.

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