Напавший на прихожан московского храма пояснил мотивы нападения
Мужчина, который напал на прихожан во время службы в одном из московских храмов рассказал, что не планировал преступление заблаговременно. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было. Не выбирал храм, а вошел в тот, рядом с которым находился», — пояснил он.
Злоумышленник рассказал, что приобрел нож, которым атаковал людей, в декабре прошлого года, а перчатки — «нашел на ходу».
Известно также, что он проживает в хостеле на станции метро «Партизанская». А в день инцидента направлялся на работу.
Накануне задержанный употреблял пиво. А также признался, что периодически прибегает к наркотическим веществам, в том числе к марихуане.
На вопрос о вменяемости мужчина отметил, что может в голове у него «что-то есть».
В минувшее воскресенье, 16 февраля, 26-летний житель Липецкой области во время службы в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы забежал в алтарь и ранил ножом двух служителей церкви.
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