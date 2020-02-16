В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи

Двое рабочих насмерть разбились, сорвавшись с мачты связи на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как стало известно, инцидент случился на улице Малыгина.

«Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт», — рассказал представитель экстренных служб Москвы.

По предварительной информации, рабочие упали с высоты на асфальт после того, как проезжающий мимо них автомобиль задел обвисшие провода.

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