Путин заявил, что «все были против» его идеи о бесплатном питании в школах
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Президент России Владимир Путин сообщил, что изначально его идея о введении бесплатных обедов для учеников младшей школы была встречена негативно. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, шаги по исполнению данной инициативы «дались непросто».
«Все были против», — сказал Путин.
Во время своего январского обращения к Федеральному собранию российский президент предложил обеспечить учеников младшей школы горячими обедами, чтобы помочь семьям.
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