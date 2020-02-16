Путин заявил, что «все были против» его идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин сообщил, что изначально его идея о введении бесплатных обедов для учеников младшей школы была встречена негативно. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, шаги по исполнению данной инициативы «дались непросто».

«Все были против», — сказал Путин.

Во время своего январского обращения к Федеральному собранию российский президент предложил обеспечить учеников младшей школы горячими обедами, чтобы помочь семьям.

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