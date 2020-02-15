Мужчина избил полицейского в отделении МВД в центре Москвы

Мужчина избил полицейского в здании МВД Пресненского района в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля в помещении ОМВД по Пресненскому району Москвы, куда был доставлен 28-летний житель Подмосковья за административное нарушение. Там он избил сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Пострадавший лейтенант был госпитализирован.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.