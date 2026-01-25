Размер шрифта
В США заявили о решении сразу нескольких вопросов на переговорах по Украине

На переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби стороны смогли разрешить сразу несколько проблемных вопросов, которые, однако, не касались территорий. Об этом рассказал CNN один из американских чиновников.

«Деэскалация важна. Да, территории тоже важны, но мы разрешили множество вопросов, по которым стороны не могли договориться до Женевских переговоров», — сказал американский чиновник, имея в виду мирные переговоры между США и Украиной в Женеве, которые состоялись в ноябре 2025 года.

Также он подчеркнул, что сейчас для сторон важно «сохранить набранный темп».

CNN пишет, что, по словам американских официальных лиц, переговоры «превзошли ожидания», а атмосфера в зале была «очень оптимистичной, позитивной и конструктивной». Также один из чиновников отметил, что встреча стала «значительным шагом вперед» после нескольких месяцев «тихой дипломатии». Он подчеркнул, что окончательное соглашение все еще не гарантировано, однако добавил, что прогресс невозможен без личной беседы представителей конфликтующих сторон. Поэтому то, что такие переговоры произошли — «действительно большой шаг вперед», уверен он.

По словам американских официальных лиц, следующий раунд переговоров состоится 1 февраля и снова пройдет в Абу-Даби.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

По информации агентства Reuters, территориальный вопрос оказался самым проблемным на переговорах. Издание The Times написало, что Россия согласилась с позицией США по территориальным вопросам. «РБК-Украина» отметило, что украинская сторона отвергла требование России о выводе войск с территории Донбасса, поэтому в политической части переговоров прорыва не произошло.

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине. 

