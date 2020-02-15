Украина готовит карантинные объекты для прибывших из Уханя граждан
Правительство Украины начало подготовку около четырех карантинных объектов для эвакуированных из китайского города Ухань граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинского премьер-министра Алексея Гончарука.
По словам премьера Украины, страна крайне серьезно относится к распространению коронавируса нового типа. Гончарук отметил, что эвакуированные граждане будут находиться под наблюдением специалистов 14 дней.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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