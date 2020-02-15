Полиция предупреждает москвичей о требующих деньги за капремонт мошенниках

В связи с проведением капитального ремонта в домах Москвы и Зеленограда повысилась активность мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Пользуясь ситуацией, мошенники под видом специалистов сообщают жильцам о необходимости платной замены труб или сантехники, заявили в пресс-службе. Там подчеркнули, что мошенники зачастую предлагают жильцам значительные скидки, чтобы убедить их оплатить работы.

В МВД напомнили, что работы в рамках капитального ремонта осуществляются бесплатно.

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