В пятницу в Москве ожидается до +2°С
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В Москве в пятницу, 14 февраля, ожидается до +2°С. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.
Ожидается, что в небе будет облачно с прояснениями, но местами пройдут небольшие осадки.
Также в столице местами будет гололедица.
Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/c.
Атмосферное давление установится на отметке в 747 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.