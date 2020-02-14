В пятницу в Москве ожидается до +2°С

В Москве в пятницу, 14 февраля, ожидается до +2°С. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.

Ожидается, что в небе будет облачно с прояснениями, но местами пройдут небольшие осадки.

Также в столице местами будет гололедица.

Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление установится на отметке в 747 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.