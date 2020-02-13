В Приморье задержали гражданина Украины за угрозы о вооруженном нападении

В Приморском крае правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке вооруженного нападения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным следствия, украинец рассказывал знакомым, что намерен совершить вооруженное нападение, для этого хочет купить оружие.

По словам источника, мужчина никаких действий так и не предпринял.

«Это были только словесные угрозы, без реальных действий», — уточнил он.

Известно, что гражданин Украины привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

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