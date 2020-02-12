В СК возбудили дело после самоубийства экс-начальника ФСИН в зале суда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в результате самоубийства экс-начальника ФСИН Виктора Свиридова в зале суда. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Свиридов покончил с собой в зале суда после оглашения обвинительного приговора в зале Чертановского суда Москвы.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье 293 «Халатность».

В рамках дела будут проверены металлодетекторы, которые установлены в здании суда. Кроме того, будет дана оценка действиям сотрудников службы судебных приставов и лиц, которые несли ответственность за пропускной режим Свиридова.

Так экс-начальник ФСИН получил три года колонии строгого режима за вымогательство в особо крупном размере.

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