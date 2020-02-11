На Урале из больницы выписали младенца с обломком катетера в теле

В Екатеринбурге новорожденную девочку, в теле которой после медицинского обследования остался обломок катетера, выписали из больницы. Об этом сообщает TagilCity.

По словам дедушки младенца, катетер находится рядом с легким.

Врачи утверждают, что трехнедельный ребенок сейчас слишком слаб, чтобы извлечь инородное тело с помощью операции.

В прокуратуре заявили, что в больнице, где пострадал ребенок, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.