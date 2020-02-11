Мужчина пытался вывезти с Украины в Россию часть вертолета
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Сотрудники украинской Службы безопасности задержали в Луганской области местного жителя, который пытался вывезти в Россию килевую часть военного вертолета Ми-24. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что мужчина пытался провезти часть вертолета на автомобиле. Он планировал пересечь границу между государствами в объезд официальных пунктов пропуска.
По данным агентства, задержанному грозит лишение свободы до пяти лет.