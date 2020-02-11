Мужчина пытался вывезти с Украины в Россию часть вертолета

Сотрудники украинской Службы безопасности задержали в Луганской области местного жителя, который пытался вывезти в Россию килевую часть военного вертолета Ми-24. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что мужчина пытался провезти часть вертолета на автомобиле. Он планировал пересечь границу между государствами в объезд официальных пунктов пропуска.

По данным агентства, задержанному грозит лишение свободы до пяти лет.