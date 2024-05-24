Сестра бойца СВО настояла на вскрытии гроба брата из-за подозрений в причине смерти

Жительница города Новоуральска Свердловской области настояла на вскрытии цинкового гроба ее брата — бойца специальной военной операции (СВО) из-за подозрений в причине смерти. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

Олег Смирнов отправился добровольцем на СВО в конце сентября 2023 года, а 26 декабря умер при странных обстоятельствах в Донецкой народной республике. Родственникам сообщили, что солдат покончил с собой, однако семья, в частности, сестра, в эту версию не верит.

23 января Анастасия Нохрина, сестра погибшего, пришла в военкомат Новоуральска, где ей сообщили, что Олег погиб. Тело было доставлено в ночь на 28 января.

«Мы пришли в похоронный дом — там цинковый гроб закрытый. Я попросила открыть его, чтобы посмотреть, кто там лежит. Нам сначала отказывали, говорили: «Вы готовы, что там будет жестко?» В итоге открыли», — рассказала Нохрина.

Она опознала своего брата, а когда ознакомилась с копией врачебного свидетельства о смерти из Донецка, то была неприятно удивлена. В документе было указано, что брат повесился. Анастасия уверена, что он не мог покончить с собой «в силу своего характера».

При осмотре тела родственники заметили след от пулевого или ножевого ранения на боку, причем странгуляционной борозды (след от повешения) на шее не было. Также в свидетельстве о смерти донецкие судмедэксперты описали размеры селезенки покойного, однако Нохрина утверждает, что у брата почти 20 лет назад удалили этот орган после аварии.

Женщина узнала от одного из сослуживцев Олега, что у брата был конфликт с тремя солдатами в военной части.

По мнению Нохриной, кто-то хочет скрыть правду о том, что на самом деле случилось с ее братом.

Участник СВО был похоронен 17 мая с воинскими почестями. Точная причина его смерти до сих пор неизвестна. Ситуацией уже заинтересовался уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что мать бойца СВО не поверила в его суицид, вскрыла гроб и подала в суд.