МИД РФ считает, что резолюция ГА ООН по «геноциду» в Сребренице усилит конфликт на Балканах

Резолюция по «геноциду» в Сребренице носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что рассуждениями гуманитарного характера можно заметить намерение возложить всю ответственность за конфликт на народ Сербии.

«За рассуждениями гуманитарного характера отчетливо прослеживается намерение возложить всю ответственность за югоконфликт на сербский народ, наказать его за свободомыслие, самостоятельность и нежелание «прогибаться» под натовские распоряжения», — отметила она.

По мнению Захаровой, эта резолюция лишь усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах. Она подчеркнула, что РФ и ее единомышленники пытались «вразумить авторов антисербской затеи».

«В ходе открытого заседания СБ ООН привлекли внимание Совета к угрозам Дейтонскому соглашению, в том числе вследствие принятия резолюции по Сребренице. Ни нас, ни сербов западники слушать не захотели», — сказала представитель МИД.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что принятие в Генассамблее ООН резолюции о признании геноцидом событий 1995 года в Сребренице в условиях, когда 19 стран проголосовали против, а 68 – воздержались, стало провалом Запада.

Ранее президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице.