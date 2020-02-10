В России более 20 тысяч человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что врачи наблюдают за 20 тысячами человек, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тысяч человек. Из них более шести тысяч – это граждане Китайской народной республики», — сказала она.

Попова добавила, что с начала года из общего количества были госпитализированы 769 человек. После обследования грипп установили у 97, а прочие респираторные заболевания у 121 человека.

Коронавирус появился в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В настоящий момент заболели больше 40 тысяч, скончались 910 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 28 странах, в том числе и в России. Чтобы не допустить распространение вируса, Россия частично закрыла границы с КНР.

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