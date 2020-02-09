Число жертв коронавируса превысило 800 человек

От нового типа коронавируса 2019-nCoV в мире погибли уже 814 человек. Об этом свидетельствуют данные DXY.cn.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились уже 37,5 тысяч человек. Смогли выздороветь от коронавируса почти 3 тысячи человек.

Ранее специалисты из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней заявили, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.

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