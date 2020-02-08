В районе массовых беспорядков в Казахстане объявлен режим ЧС

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Глава Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов распорядился объявить режим чрезвычайной ситуации в Кордайском районе, где ранее произошли массовые беспорядки. Об этом сообщает Тengrinews.

Уточняется, что Мырзахметов решил объявить ЧС техногенного характера местного масштаба.

Ранее сообщалось, что в Кордайском районе произошла массовая драка, в которой участвовали почти тысяча человек. В результате погибли восемь человек. За медицинской помощью обратились 137 человек, 37 из них госпитализированы, в том числе 9 до сих пор находятся в реанимации. При этом были подожжены около 30 домов, 23 машины, 15 магазинов.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статьям «Убийство» и «Организация массовых беспорядков».

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