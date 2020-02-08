Спецназ потерял стрелка и заложников в Таиланде

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Спецназ осмотрел торговый центр, в котором находился стрелок и заложники, и не обнаружил их. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Изначально предполагалось, что солдат, который уже убил восемь человек, находился на четвертом этаже ТЦ. По некоторым данным, у него в заложниках было около 16 человек.

Однако бойцы начали штурм и осмотрели все четыре этажа большого ТЦ и не нашли преступника.

Изначально военнослужащий таиландской армии застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая на автомобиле по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям.

По последним данным, количество жертв возросло до 20 человек, также еще 31 человек получили ранения. В российском посольстве в Таиланде уточнили, что россиян среди пострадавших нет.

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