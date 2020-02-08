Дело по двум статьям возбудили в Казахстане после массовой драки

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Министерство внутренних дел Казахстана завело уголовное дело по двум статьям из-за массовой драки, в результате которой погибли восемь человек и около 120 пострадали, передает агентство «Казинформ».

Как уточняется, расследование ведется по ст. 272 УК страны «Массовые беспорядки» и ст. 99 УК Казахстана «Убийство». Предусматриваемое наказание по первой статье — это лишение свободы на срок от четырех до 10 лет, а по второй — лишением свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения с возможной конфискацией имущества.

Агентство добавляет, что СУ департамента полиции Жамбылской области, где произошла массовая драка, также инициировало досудебное расследование по ст. 293 УК «Хулиганство».

Министр Казахстана отметил, что все виновные будут обязательно наказаны в соответствии с законодательством.

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