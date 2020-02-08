Мать расстреливающего людей в Таиланде приехала уговорить сына сдаться

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К зданию торгового центра, где расстрелявший 17 человек солдат удерживает еще 16 в заложниках, приехала его мать. Она будет уговаривать его сдаться полиции, передает РИА «Новости».

Женщина, которая назвала себя матерью старшего сержанта Чакрапхана Тхомма, который, вероятно, открыл огонь по прохожим, была доставлена к зданию ТЦ. Ее привезли военные и полицейские сразу после установления личности подозреваемого.

Известно, что женщина уже начала просить сына сдаться.

Сослуживец стрелка заявил, что не знает, что нашло на старшего сержанта, ведь он всегда был «спокойный, вежливый и исполнительный».

Изначально военнослужащий таиландской армии застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая на автомобиле по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям. По предварительным данным им убито 17 человек. Кроме того, он взял в заложники 16 человек, которых удерживает в местном торговом центре.

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