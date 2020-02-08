В результате стычек и массовой драки в Казахстане есть погибшие и раненые

В ходе стычек и массовой драки в Казахстане в ряде населенных пунктов есть погибшие и раненые, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Стычки произошли на юге страны в Жамбылской области в населенных пунктах Кордайского района.

Как говорится в распространенном пресс-службой президента сообщении, ситуацией попытались воспользовались провокаторы.

«К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан», — заявил Токаев.

Президент поручил выяснить причины конфликта

На месте работает полиция и нацгвардия. Число пострадавших не уточняется.