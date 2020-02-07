В центре Москвы нашли мумию умершего 5 лет назад человека

Мумию человека, который скончался пять лет назад, нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК России.

Согласно предварительным данным ведомства, труп был обнаружен еще в декабре 2014 года.

Как уточняется, его нашли в квартире, расположенной по адресу: Рубцовская набережная, дом 4, корпус 1.

«По данному факту проводится проверка», — заявили в СК.

При этом газета «Московский комсомолец» сообщила, что найденное тело принадлежало самому старшему потомку французского аристократического рода маркизов де Лафит де Пельпор — 79-летнему Сергею Пельпору.