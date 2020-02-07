Росавиация назвала причину крушения вертолета в Татарстане

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Плохие метеоусловия названы в качестве предварительной причины крушения вертолета в Татарстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что ведомство уже создало комиссию для установления обстоятельств и причин происшествия с вертолетом, упавшем под Казанью.

«Предварительная причина - плохие метеоусловия», — рассказали в Росавиации.

Ранее стало известно, что вертолет Bell 407 разбился в районе города Лаишево в Татарстане. На борту летательного аппарата находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, а еще двое были ранены. Как сообщалось, погибшим оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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