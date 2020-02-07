Названо число умерших на отдыхе в Турции россиян

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по словам Ерхова, на средиземноморских курортах Турции погибли 154 россиянина, и еще 31 — в стамбульском консульском округе.

Кроме того, было выполнено 68 санитарно-медицинских эвакуаций.

Ерхов уточнил, что значительно возросло количество смертей граждан России в результате утопления, особенно это касается детей. По прежнему высок процент ДТП. Снова зафиксированы несчастные случаи с гражданами, занимавшимися экстремальными видами спорта. Но основная масса летальных исходов, по его словам, спровоцирована обострением хронических заболеваний.

При этом, посол отметил, что туристический поток из России в Турцию продолжает расти. Если в 2018 году данный показатель составлял 6 миллионов человек, то за 2019 год число туристов превысило 7 миллионов человек.