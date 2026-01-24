Одна из европейских стран отказалась принимать участие в «Совете мира» по Газе

Давид ван Вил: Нидерланды не будут участвовать в «Совете мира» по Газе

Глава МИД королевства Давид ван Вил в эфире телеканала NPO 2 заявил, что Нидерланды не будут участвовать в «Совете мира» по сектору Газа.

«Мы однозначно не будем (участвовать в «Совете мира». — «Газета.Ru»)», — ответил ван Вил на соответствующий вопрос.

По его словам, большинство европейских стран отказались участвовать в «Совете мира» по Газе. При этом в настоящий момент самым важным является реализация уже существующего мирного плана по сектору Газа, подчеркнул министр.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа.

До этого СМИ сообщили о намерении Мелони быть посредником между США и ЕС. Журналисты назвали премьер-министра Италии «идеологически близкой» к президенту США Дональду Трампу и отметили, что она всегда избегала публичной критики американского лидера, а также долгое время балансировала между своими партнерами по коалиции внутри страны.

