Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Новосибирец ударил сына ножом и заявил, что тот сам бросился на лезвие

В Новосибирске мужчина ударил сына ножом и заявил, что он сам бросился на лезвие
Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске перед судом предстал мужчина, который ударил своего сына ножом. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 7 мая прошлого года — мужчина сначала поссорился со своим внуком, а затем с сыном. В ходе конфликта агрессор схватил нож и ударил сына лезвием в грудь. Здоровью пострадавшего оказался причинен тяжкий вред, опасный для жизни.

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины, утверждая, что сын якобы сам наткнулся на лезвие. Его версию сочли неубедительной

Кировский районный суд признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин спрятал нож в букет и напал на бывшую сожительницу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695815_rnd_8",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+