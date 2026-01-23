Новосибирец ударил сына ножом и заявил, что тот сам бросился на лезвие

В Новосибирске мужчина ударил сына ножом и заявил, что он сам бросился на лезвие

В Новосибирске перед судом предстал мужчина, который ударил своего сына ножом. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 7 мая прошлого года — мужчина сначала поссорился со своим внуком, а затем с сыном. В ходе конфликта агрессор схватил нож и ударил сына лезвием в грудь. Здоровью пострадавшего оказался причинен тяжкий вред, опасный для жизни.

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины, утверждая, что сын якобы сам наткнулся на лезвие. Его версию сочли неубедительной

Кировский районный суд признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

