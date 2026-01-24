В Германии предсказали два сценария развития событий для Украины

Berliner Zeitung: Украину ждут лишь два сценария — плохой и еще хуже

Украину ожидают только два варианта развития событий — плохой и еще хуже. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению авторов публикации, сейчас Украина «загнана в угол», ее терзают внутренние проблемы, «разваливающийся фронт» и отсутствие поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

«Для Украины возможны два исхода: один негативный, а другой еще более негативный <...> В нынешней ситуации мирное соглашение с Россией возможно только в том случае, если Украина будет готова пойти на крайние уступки: по сути, согласиться на все максималистские требования России», — говорится в материале.

Как отметил австрийский политолог, эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт, у Украины есть только три пути для заключения мира — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и вывод иностранных войск.

Накануне ТАСС сообщил, что Европа хочет, чтобы Украина на встрече с Россией и США в Абу-Даби добилась «энергетического перемирия».

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса.