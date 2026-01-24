Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Германии предсказали два сценария развития событий для Украины

Berliner Zeitung: Украину ждут лишь два сценария — плохой и еще хуже
Александр Кряжев/РИА Новости

Украину ожидают только два варианта развития событий — плохой и еще хуже. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению авторов публикации, сейчас Украина «загнана в угол», ее терзают внутренние проблемы, «разваливающийся фронт» и отсутствие поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

«Для Украины возможны два исхода: один негативный, а другой еще более негативный <...> В нынешней ситуации мирное соглашение с Россией возможно только в том случае, если Украина будет готова пойти на крайние уступки: по сути, согласиться на все максималистские требования России», — говорится в материале.

Как отметил австрийский политолог, эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт, у Украины есть только три пути для заключения мира — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и вывод иностранных войск.

Накануне ТАСС сообщил, что Европа хочет, чтобы Украина на встрече с Россией и США в Абу-Даби добилась «энергетического перемирия».

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695935_rnd_5",
    "video_id": "record::7937b917-3b5e-4ff9-8263-026b7b882839"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+