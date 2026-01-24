Олимпийский чемпион рассказал, как его изменил проект на ТНТ

Чемпион ОИ Крюков: после шоу «Титаны» меня стали чаще узнавать на улицах

Участник проекта «Титаны. Битва Сезонов», лыжник Никита Крюков в интервью «Газете.Ru» заявил, что после участия в шоу его стали чаще узнавать на улицах.

«В целом все осталось на прежнем уровне. Но меня стало узнавать гораздо больше людей именно как участника шоу «Титаны». Это большой проект с масштабом всей страны», — заявил Крюков.

Крюков — олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2010 года в Ванкувере. Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, на них выступят россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Они стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Никита Крюков заявил, что новый сезон «Титанов» вышел захватывающим.