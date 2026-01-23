Размер шрифта
Посол КНР в Москве оценил приготовленные Захаровой китайские блины

ТАСС: Захарова приготовила традиционные китайские блины в посольстве КНР
mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приготовила традиционные китайские блины с овощами и курицей на приеме в посольстве Китая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Дипломат приготовила блюдо вместе с шеф-поваром китайского посольства.

«Первый блин — не комом», — так оценил кулинарный мастер-класс посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

По словам корреспондента агентства, приготовленный Захаровой блин достался одному из гостей приема.

В декабре 2024 года Захарова сообщила журналистам, что планирует готовить на Новый год традиционный салат оливье в компании друзей и семьи. По ее словам, в ее семье оливье готовят в больших количествах, чтобы хватило и на новогодний стол, и еще на первые дни нового года. По ее мнению, намного вкуснее не в ночь на 1 января, а на утро первого и даже второго января.

При этом в конце 2019 года Захарова назвала любимым новогодним блюдом салат из свеклы и орехов.

Ранее московские шеф-повары рассказали «Газете.Ru», в чем секрет идеальных блинов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695791_rnd_7",
    "video_id": "record::cf5d6e53-444e-424f-a96d-435bfc379227"
}
 
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
