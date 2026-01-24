Размер шрифта
В Кремле прокомментировали слова Трампа о приближении РФ и Украины к завершению конфликта

Песков: переговоры по Украине идут, важно имплементировать «формулу Анкориджа»
Roman Naumov/Global Look Press

Важно имплементировать «формулу Анкориджа» в рамках работы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о приближении сторон к завершению конфликта на Украине.

«Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — сказал представитель Кремля.

22 января на церемонии основания «Совета мира» в Давосе Трамп заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования конфликта на Украине. Президент США выразил надежду на разрешение ситуации «в обозримом будущем». Он напомнил о посредничестве США в разрешении восьми конфликтов и выразил уверенность в скором завершении еще одного.

Также Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий.

15 августа президент России Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине.

Ранее Трамп заявил о вероятности скорого разрешения конфликта на Украине и возможности заключения сделки между сторонами.

