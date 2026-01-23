Размер шрифта
Провинция Канады решила убрать британскую корону со своего герба

Канадская провинция Квебек решила удалить британскую корону со своего герба
Registration of Arms and Flags of Canada: Province of Quebec

Правительство канадского Квебека решило убрать британскую корону с герба провинции. Об этом в социальной сети X сообщил министр юстиции региона Симон Жолен-Барретт.

«Сегодня мы объявили о том, что убираем корону с герба Квебека», — написал он.

По словам министра, подавляющее большинство жителей провинции «не испытывают никакой привязанности» к британской монархии.

Также он отметил, что обновленный вариант герба лучше отражает квебекскую идентичность.

Герб Квебека представляет собой щит. Сверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией, по центру — золотой лев, напоминающий о британском наследии, снизу — три кленовых листа, обозначающие нахождение провинции в составе Канады. Под щитом присутствует надпись «Я помню». Сама корона расположена вверху герба.

До объявления о данном решении вся композиция была увенчана короной Тюдоров.

20 января президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображения, на которых американским флагом помечены территории независимых Канады, Гренландии и Венесуэлы.

Ранее Трамп объяснил, почему хочет сделать Канаду 51-м штатом.

