Местные жители в Запорожской области остались без света из-за удара ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что более 1000 жителей региона остались без электричества после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Речь идет о Михайловском муниципальном округе, уточнил глава региона.

«Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — отметил глава региона.

До этого Балицкий писал, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Великая Знаменка Запорожской области поврежден газопровод.

За минувшие сутки власти зарегистрировали четыре целенаправленные атаки противника на населенные пункты области. Губернатор отметил, что пострадавших при этих атаках нет.

19 января бойцы ВСУ атаковали школу в Запорожской области тремя беспилотниками. По словам главы региона, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская. В момент удара в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Балицкий подчеркнул, что целью украинских военных явно был мирный объект, при этом жертв среди населения чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

Ранее в Запорожье в результате удара ВСУ загорелся частный дом.