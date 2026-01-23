Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Местные жители в Запорожской области остались без света из-за удара ВСУ

Балицкий: более 1000 абонентов обесточены из-за удара ВСУ в Запорожской области
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что более 1000 жителей региона остались без электричества после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Речь идет о Михайловском муниципальном округе, уточнил глава региона.

«Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — отметил глава региона.

До этого Балицкий писал, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Великая Знаменка Запорожской области поврежден газопровод.

За минувшие сутки власти зарегистрировали четыре целенаправленные атаки противника на населенные пункты области. Губернатор отметил, что пострадавших при этих атаках нет.

19 января бойцы ВСУ атаковали школу в Запорожской области тремя беспилотниками. По словам главы региона, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская. В момент удара в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Балицкий подчеркнул, что целью украинских военных явно был мирный объект, при этом жертв среди населения чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

Ранее в Запорожье в результате удара ВСУ загорелся частный дом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695821_rnd_9",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+