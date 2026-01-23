Стало известно может ли вернуться в «Динамо» россиянин, играющий в Европе

Московское «Динамо» не рассматривало вопрос возвращения полузащитника Арсена Захаряна из испанского «Реал Сосьедад». Об этом «Матч ТВ» рассказал гендиректор клуба Павел Пивоваров.

«На данный момент не рассматривали вопрос возвращения Захаряна. Будем обсуждать. Как я и сказал вчера, команда у нас укомплектована», — сказал Пивоваров.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги идет на десятом месте, набрав 21 очко.

Ранее Захаряну посоветовали вернуться из Европы в Россию.