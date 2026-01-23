Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Стало известно может ли вернуться в «Динамо» россиянин, играющий в Европе

«Динамо» не рассматривает возвращение Захаряна
Daisuke Nakashima/Global Look Press

Московское «Динамо» не рассматривало вопрос возвращения полузащитника Арсена Захаряна из испанского «Реал Сосьедад». Об этом «Матч ТВ» рассказал гендиректор клуба Павел Пивоваров.

«На данный момент не рассматривали вопрос возвращения Захаряна. Будем обсуждать. Как я и сказал вчера, команда у нас укомплектована», — сказал Пивоваров.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги идет на десятом месте, набрав 21 очко.

Ранее Захаряну посоветовали вернуться из Европы в Россию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695743_rnd_7",
    "video_id": "record::1c6dcb28-0085-493e-a349-a1cba7293015"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+