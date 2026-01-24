Размер шрифта
Журналисты узнали, что в администрации США обсуждают возможность морской блокады Кубы

Politico: США обсуждают морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«В администрации Трампа обдумывают новые тактики, чтобы добиться смены власти на Кубе. В частности, речь может идти о блокаде для любых поставок нефти в эту страну», — отмечается в материале.

По словам собеседников издания, глава госдепа Марко Рубио поддерживает идею нефтяной блокады, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

При этом некоторые чиновники выражают сомнения в целесообразности столь жестких шагов. По их мнению, кубинская экономика и без того испытывает серьезные трудности после прекращения поставок нефти из Венесуэлы, а полная морская блокада может привести к гуманитарному кризису на острове.

22 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года. Подобный сценарий начал рассматриваться в связи с «воодушевляющим» свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечает издание. Власти США оценивают экономику Кубы как «близкую к краху», а правительство островной страны никогда не было «таким хрупким», как после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро.

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.

