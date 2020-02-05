Голунов ответил на извинения прокуратуры ЗАО

Журналист Иван Голунов прокомментировал извинения сотрудников прокуратуры Западного округа (ЗАО). Соответствующее заявление было сделано в трансляции RT.

Он отметил, что для него являлся неважным тот факт, принесет ли прокуратура извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Журналист уточнил, что извинения в случае, если было «сделано что-то не так», предписываются законом.

«Если это написано в законе, то, наверное, было бы неплохо, если бы прокуратура, надзирающая за соблюдением закона, соблюдала этот закон сама», — заключил Голунов.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, однако 11 июня его дело уже официально было закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим по данному делу.

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