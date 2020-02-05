Более 50 человек пострадали в ЧП с самолетом в Стамбуле

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В результате жесткой посадки самолета, которая привела к возгоранию лайнера, пострадали более 50 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей.

Отмечается, что ЧП произошло в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен.

По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку, затем самолет выехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Уточняется, что на борту самолета находились 123 человека, включая членов экипажа. В результате был госпитализирован 52 человек. Они доставлены в городские больницы.

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