Пилотам борта с россиянами из Уханя предстоит дополнительная обработка

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев заявил, что сопровождавшие эвакуированных из Китая граждан пилоты и специалисты пройдут дополнительную обработку для профилактики заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что всех их уже опросили на предмет наличия лиц с признаками заболевания. В результате, таких лиц обнаружено не было.

Кроме того, был проведен осмотр. Его прошли сотрудники, пилоты и обслуживающие специалисты воздушного судна, далее их также ждет дополнительная обработка.

Летюшев подчеркнул, что ни у кого из присутствовавших на борту повышенной температуры, которая является одним из признаков пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, выявлено не было.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 598 человек, 493 человек погибли, а также 906 вылечились.

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