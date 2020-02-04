Минздрав подготовил порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств
Министерство здравоохранения России подготовило проект ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных препаратов, проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект Минздрава устанавливает порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также порядок их выдачи пациентам.
Проект постановления предусматривает, что решение о необходимости применения незарегистрированного препарата будут принимать комиссии медицинских организаций. После этого заявка на закупку препарата должна быть передана в Министерство промышленности и торговли и в Минздрав.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарств с психотропными веществами.
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