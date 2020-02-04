Минздрав подготовил порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Министерство здравоохранения России подготовило проект ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных препаратов, проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект Минздрава устанавливает порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также порядок их выдачи пациентам.

Проект постановления предусматривает, что решение о необходимости применения незарегистрированного препарата будут принимать комиссии медицинских организаций. После этого заявка на закупку препарата должна быть передана в Министерство промышленности и торговли и в Минздрав.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарств с психотропными веществами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поручил утвердить порядок ввоза в РФ лекарств с психотропными веществами

— В России ввели обязательную маркировку лекарств

— Оплатит государство: какие лекарства достанутся россиянам бесплатно