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Врач рассказала об опасном для жизни последствии камней в желчном

Диетолог Соломатина: желчнокаменная болезнь может вызывать некроз поджелудочной

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Некроз поджелудочной железы может развиться на фоне хронической желчнокаменной болезни. Шансы на выздоровление при этом минимальны. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

При желчнокаменной болезни поджелудочная железа выбрасывает ферменты, но они возвращаются обратно в орган. Из-за этого происходит повреждение железы и может начаться панкреонекроз, то есть разрушение ткани поджелудочной. Он возникает также на фоне злоупотребления алкоголем, лямблиоза, бактериальных и инфекционных недугов.

Для некроза характерны тяжелое течение и быстрое прогрессирование. У больного возникают острые боли в брюшной области, рвота, упадок сил, вздутие, метеоризм.

Если болезнь перешла в тяжелую стадию, проводят операцию по удалению части поджелудочной, после чего пациент находится в больнице не менее двух недель. Шансы на выздоровление при этом крайне невысокие. Поэтому не нужно доводить болезнь до критической стадии, отметила Соломатина.

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