Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране
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В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Верховного суда страны Голям Хосейн Исмаили.
Согласно имеющимся данным, агент ЦРУ Амир Рахимпур шпионил и искал данные по ядерной программе.
«Он пытался передать информацию об атомной программе разведке США», — поделился Исмаили.
Ранее суд приговорил его к смертной казни, а Верховный суд оставил этот приговор в силе.
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