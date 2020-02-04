Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране

В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Верховного суда страны Голям Хосейн Исмаили.

Согласно имеющимся данным, агент ЦРУ Амир Рахимпур шпионил и искал данные по ядерной программе.

«Он пытался передать информацию об атомной программе разведке США», — поделился Исмаили.

Ранее суд приговорил его к смертной казни, а Верховный суд оставил этот приговор в силе.

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