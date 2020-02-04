Авиасообщение между Сахалином и Курилами прервано из-за метели

Авиасообщение между Сахалином и курильским островов Итуруп было прервано из-за погодных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска.

Отмечается, что все рейсы из Южно-Сахалинска в Курильск и обратно были прерваны 4 февраля из-за метели. Планируется, что рейсы будут возобновлены 5 февраля при улучшении погоды на Курилах.

На данный момент на Итурупе метель и низкая видимость на дорогах. Порывы ветра достигают до 23 м/с.