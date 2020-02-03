Генпрокуратура обжаловала приговор активисту Котову за нарушения на митингах
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Генеральная прокуратура России подала кассационное представление на приговор активисту Константину Котову, которого осудили за нарушения правил проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда столицы.
По словам адвоката осужденного Марии Эйсмонт, Генпрокуратура просит суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года активисту Константину Котову.
Котов был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве. Его признали виновным и приговорили к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
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