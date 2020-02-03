Генпрокуратура обжаловала приговор активисту Котову за нарушения на митингах

Генеральная прокуратура России подала кассационное представление на приговор активисту Константину Котову, которого осудили за нарушения правил проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда столицы.

По словам адвоката осужденного Марии Эйсмонт, Генпрокуратура просит суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года активисту Константину Котову.

Котов был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве. Его признали виновным и приговорили к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.

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