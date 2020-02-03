Инфекционист навал срок жизни нового коронавируса
Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн. Об этом сообщает РИА Новости.
Вирус не может долго оставаться в воздухе и оседает на тело человека или открытые поверхности, отметил эксперт. Он подчеркнул, что срок жизни коронавируса нового типа составляет от нескольких часов до пяти дней в зависимости от условий среды.
Наилучшими условиями для вируса являются влажность 40% и температура воздуха 20°C.
При этом инфекционист напомнил, что вирус распространяется воздушно-капельным путем и через прикосновения, из-за чего необходимо регулярно мыть руки.
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