Инфекционист навал срок жизни нового коронавируса

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Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн. Об этом сообщает РИА Новости.

Вирус не может долго оставаться в воздухе и оседает на тело человека или открытые поверхности, отметил эксперт. Он подчеркнул, что срок жизни коронавируса нового типа составляет от нескольких часов до пяти дней в зависимости от условий среды.

Наилучшими условиями для вируса являются влажность 40% и температура воздуха 20°C.

При этом инфекционист напомнил, что вирус распространяется воздушно-капельным путем и через прикосновения, из-за чего необходимо регулярно мыть руки.

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